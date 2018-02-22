Министр обороны Британии: Угроза от РФ и КНДР выше террористической

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон считает угрозу для страны со стороны России и Северной Кореи выше террористической. Об этом он сказал, выступая в парламенте, сообщает The Times.

"Мы бы хотели подчеркнуть, что угрозы со стороны государств и скорость, с которой они развиваются, являются топ-приоритетом", - сказал министр.

Уильямсон выступил за увеличение финансирования и изменение структуры вооруженных сил, чтобы иметь возможность ответить на вызовы межгосударственных конфликтов, чего не наблюдалось в течение нескольких десятилетий.

Он предупредил, что бездействие может сделать Британию "менее безопасной, чем она должна быть".

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер заявлял, что современная Российская Федерация представляет самую большую угрозу для Великобритании.