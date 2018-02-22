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Министр обороны Британии: Угроза от РФ и КНДР выше террористической

Гэвин Уильямсон
16:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что угрозы для страны со стороны России и Северной Кореи являются главным приоритетом.

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон считает угрозу для страны со стороны России и Северной Кореи выше террористической. Об этом он сказал, выступая в парламенте, сообщает The Times.

"Мы бы хотели подчеркнуть, что угрозы со стороны государств и скорость, с которой они развиваются, являются топ-приоритетом", - сказал министр.

Уильямсон выступил за увеличение финансирования и изменение структуры вооруженных сил, чтобы иметь возможность ответить на вызовы межгосударственных конфликтов, чего не наблюдалось в течение нескольких десятилетий.

Он предупредил, что бездействие может сделать Британию "менее безопасной, чем она должна быть".

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Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер заявлял, что современная Российская Федерация представляет самую большую угрозу для Великобритании.

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Новости мира, Гэвин Уильямсон, Министр обороны Британии, РФ, Севреная Корея, Топ-приоритет, Угроза.
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