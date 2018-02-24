Более 50 населенных пунктов Молдовы согласились на "объединение с Румынией"
Новости мира: В Молдове более 50 городов и сел подписали декларацию об "объединении с Румынией".
Количество молдавских городов и сел, которые подписали символическую декларацию об объединении с Румынией достигло 53.
Об этом сообщает Newsmaker.
В субботу декларацию подписали еще три села.
В селе Пеулешть Каларашского района символический документ об объединении с Румынией подписали мэр, член Либеральной партии Ион Прунич, секретарь местного совета и шесть из местных советников.
В селе Синешть Унгенского района за объединение подписались мэр, член Либеральной партии Юрие Церуш, секретарь местного совета, несколько советников и настоятель церкви "Рождества Пресвятой Богородицы".
В селе Тенерешть Каушанского район декларацию подписал мэр, член Демократической партии Константин Берлински, секретарь местного совета и семь советников.
Напомним, в Молдове кампанию принятия символических деклараций об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Acţiunea 2012 Инициаторы проекта планируют, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в ста населенных пунктах Молдовы.