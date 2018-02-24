Более 50 населенных пунктов Молдовы согласились на "объединение с Румынией"

Количество молдавских городов и сел, которые подписали символическую декларацию об объединении с Румынией достигло 53.

Об этом сообщает Newsmaker.

В субботу декларацию подписали еще три села.

В селе Пеулешть Каларашского района символический документ об объединении с Румынией подписали мэр, член Либеральной партии Ион Прунич, секретарь местного совета и шесть из местных советников.

В селе Синешть Унгенского района за объединение подписались мэр, член Либеральной партии Юрие Церуш, секретарь местного совета, несколько советников и настоятель церкви "Рождества Пресвятой Богородицы".

В селе Тенерешть Каушанского район декларацию подписал мэр, член Демократической партии Константин Берлински, секретарь местного совета и семь советников.

Напомним, в Молдове кампанию принятия символических деклараций об объединении с Румынией организовала унионистская гражданская платформа Acţiunea 2012 Инициаторы проекта планируют, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в ста населенных пунктах Молдовы.