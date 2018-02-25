Германия прокомментировала решение ООН по перемирию в Сирии

В Германии приветствуют решение Совета Безопасности ООН по Сирии и призвали срочно оказывать гуманитарную помощь.

Об этом говорится в заявлении МИД ФРГ, обнародованном поздним вечером субботы, передает корреспондент Укринформа в Германии.

"Мы приветствуем сегодняшнее соглашение в Совете Безопасности и единогласное принятие Резолюции 2401, которое должно привести к паузе в военных действиях; и теперь нам необходимо в полной мере использовать ее без дальнейших проволочек", - говорится в заявлении.

МИД Германии призывает все стороны в Сирии прийти к действительно длительному прекращению боевых действий и сделать возможными немедленные и неограниченные поставки гуманитарной помощи. Срочно нужна возможность эвакуации тяжелобольных и раненых, а также наиболее уязвимых групп населения, таких как дети, говорится в документе немецкого внешнеполитического ведомства. Срочно нужен доступ к нуждающимся семьям. "Каждая минута на счету. На счету каждая жизнь", - говорится в заявлении.

При этом в ведомстве подчеркивают, что, хотя облегчение после жестоких страданий имеет первостепенное значение, улучшение ситуации все же может быть обеспечено только в долгосрочной перспективе с помощью политического решения, поэтому передышка теперь должна также использоваться для достижения прогресса в Женевском политическом процессе.