В Бухаресте закрывают все школы из-за снегопадов и холода

В понедельник (26 февраля) и во вторник все школы Бухареста будут закрыты из-за сильного холода, снегопадов и шквалистого ветра. Об этом сказала мэр румынской столицы Габриэла Фиря.

"Мы детально проанализировали создавшуюся ситуацию с представителями Агентства метеорологии, руководства столицы и управлением образования Бухарестской мэрии. Было принято решение в понедельник и вторник приостановить занятия во всех средних учебных заведениях столицы", - сообщила мэр.

По словам градоначальника, в зависимости от погодных условий, период закрытия учебных заведений может быть продлен.

По данным румынских метеорологов, в большинстве уездов страны объявлен оранжевый уровень метеорологической опасности: в ближайшие два дня температура воздуха в Бухаресте и других регионах страны в ночное время суток может опуститься до минус 22 градусов, а в дневное время до минус 12.

Ожидаются также сильные снегопады и шквалистый ветер.