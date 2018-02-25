В Бухаресте закрывают все школы из-за снегопадов и холода
Новости мира: Все школы Бухареста закрывают из-за сильного холода и снегопадов, период закрытия учебных заведений могут продлить в зависимости от погодных условий.
В понедельник (26 февраля) и во вторник все школы Бухареста будут закрыты из-за сильного холода, снегопадов и шквалистого ветра. Об этом сказала мэр румынской столицы Габриэла Фиря.
"Мы детально проанализировали создавшуюся ситуацию с представителями Агентства метеорологии, руководства столицы и управлением образования Бухарестской мэрии. Было принято решение в понедельник и вторник приостановить занятия во всех средних учебных заведениях столицы", - сообщила мэр.
По словам градоначальника, в зависимости от погодных условий, период закрытия учебных заведений может быть продлен.
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По данным румынских метеорологов, в большинстве уездов страны объявлен оранжевый уровень метеорологической опасности: в ближайшие два дня температура воздуха в Бухаресте и других регионах страны в ночное время суток может опуститься до минус 22 градусов, а в дневное время до минус 12.
Ожидаются также сильные снегопады и шквалистый ветер.