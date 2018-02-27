В Словакии убили известного журналиста-расследователя и его девушку

В Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Тело 27-летнего репортера и его подруги нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача возле города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке - в голову.

Отмечается, что они были убиты между 22 и 25 февраля, передает Deutsche Welle.

Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста, заявил глава словацкой полиции Тибор Гашпар.

"Доказательства указывают на то, что убийство было спланированным, а не спонтанным", - сказал он.

Кучак был известным, в частности, своими расследованиями в отношении подозрений в налоговом мошенничестве. Главными героями его материалов выступали прежде всего известные бизнесмены, которые, по данным исследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованных преступных группировок.

В его последних публикациях речь шла о продажа квартир в одном из комплексов элитного жилья в Братиславе. Президент страны Андрей Киска призвал к быстрому расследованию убийства.

"Мы должны найти тех, кто сделал это как можно скорее и обеспечить безопасность всем журналистам", - заявил он.

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что если мотив преступления подтвердится, то это станет "беспрецедентным нападением на свободу прессы и демократии в Словакии".

В полиции сообщили, что предоставят защиту другим журналистам издания Aktuality.sk, для которого писал Кучак.

"Мы шокированы и потрясены новостями о том, что Ян Кучак и его партнерша, очевидно, стали жертвами жестокого нападения. Мы сделаем все, чтобы помочь следствию и отдать виновника правосудию", - заявили в издании Ringier Axel Springer, которому принадлежит Aktuality.sk