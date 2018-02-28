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В Македонии прошли акции протеста из-за переименования страны

В Македонии прошли акции протеста из-за переименования страны
00:49 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Протест организовал Всемирный македонский конгресс и несколько других организаций.

Несколько тысяч македонцев вышли на улицы в столице Скопье, чтобы выразить протест против возможного изменения названия страны по настоянию Греции, чтобы положить конец затянувшемуся спору вокруг названия «Македония».

Протестующие требовали прекратить переговоры и выкрикивали «Да здравствует Македония!», прячась от снега под зонтиками, и держали в руках македонский флаг, сообщает "Радио Свобода".

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Протест организовал Всемирный македонский конгресс и несколько других организаций. Они обвинили правительство премьер-министра Зорана Заева и главную оппозиционную националистическую партию VMRO-DPMNE в предательстве национальных интересов Македонии.

Ранее премьер-министр Македонии Зоран Заєв заявил, что предложил четыре варианта Греции в попытке решить многолетний спор по поводу названия «Македония». Предложения следующие: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье).

Напомним: Афины в течение многих лет блокировали заявку Македонии на вступление в ЕС и в НАТО, утверждая, что называться Македонией не могут одновременно две территории – страна и греческая провинция. Кроме того, Афины также заявляют, что, претендуя на это название, Македония присваивает часть древней истории Греции.

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Новости мира, Греция, Зоран Заев, Македония, Название, Переименование.
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