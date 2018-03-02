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Македония в угоду Греции убрала статую Александра Великого из аэропорта Скопье

Македония в угоду Греции убрала статую древнего царя из аэропорта Скопье
04:57 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Двухметровая статуя была размещена в аэропорту Македонии в 2011 году в качестве подарка от турецкой компании TAV, управляющей аэропортом.

Македония убрала статую древнегреческого царя Александра Великого из главного терминала в международном аэропорту в Скопье.

Об этом сообщает АР.

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«В знак доброй воли в адрес соседней Греции, Македония убрала из главного терминала своего аэропорта статую древнегреческого воина-короля Александра Македонского», - говорится в сообщении.

Двухметровая статуя была размещена в аэропорту Македонии в 2011 году в качестве подарка от турецкой компании TAV, управляющей аэропортом.

Предыдущее консервативное правительство Македонии в течение последних десяти лет установило множество статуй Александра Македонского, а также назвало главную автомагистраль страны и аэропорт Скопье в его честь, что вызвало недовольство Греции.

Как сообщалось, Афины в течение многих лет блокировали заявку Македонии на вступление в ЕС и в НАТО, утверждая, что называться Македонией не могут одновременно две территории – страна и греческая провинция. Кроме того, Афины также заявляют, что, претендуя на это название, Македония присваивает часть древней истории Греции.

Накануне премьер-министр Македонии Зоран Заєв предложил четыре варианта названия страны в попытке решить многолетний спор с Грецией: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар-Македония и Республика Македония.

Между тем многие македонцы не хотят менять названия своей страны: 28 февраля несколько тысяч человек вышли на улицы в Скопье протестовать против переговоров с Грецией.

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Новости мира, Александр Македонский, Греция, Македония, Новости Македонии, Памятник, Статуя.
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