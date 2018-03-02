Премьер Финляндии пригрозил распустить правительство в случае провала реформ

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что распустит правительство в случае провала реформу здравоохранения и местного самоуправления. Об этом сообщает Euronews.

"Премьер-министр Финляндии Юха Сипила заявил в четверг, что распустит свое правоцентристское коалиционное правительство, если в ближайшие месяцы он не сможет продвинуть реформу здравоохранения и местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реформы, которые, как ожидается, сократят ежегодные расходы на 3 млрд евро, являются краеугольным камнем плана трехпартийной коалиции с целью сбалансирования государственных финансов в связи с быстрым старением населения.

Законодатель Элина Лепомаки из правящей партии NCP на этой неделе выразила свое несогласие с этим планом, выразив обеспокоенность по поводу того, сможет ли правительство, которое контролирует 105 из 200 мест в парламенте, проголосовать в июне.

"Мое предположение заключается в том, что все правительственные партии будут придерживаться общего соглашения", - пояснил Сипиля, возглавляющий Центристскую партию.

Отвечая на вопрос о возможном плане Б, Сипиля сказал: "Новые выборы. Это огромная реформа, самая большая в этой стране после войны... Для нас это означает – или воплотить ее, или уйти", - сказал он.

Законопроект предусматривает усиление конкуренции между государственными и частными поставщиками медицинских услуг, открывая больше возможностей для частного сектора. Он также предполагает создание 18 новых регионов здравоохранения, которые возьмут на себя услуги более 300 местных органов власти.

Следующие общие выборы в Финляндии запланированы на апрель 2019 года.