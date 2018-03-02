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В Лондоне закроют один из крупнейших ж\д вокзалов

Лондонский вокзал "Ватерлоо" с поездом компании South West Railway
16:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Лондонский вокзал "Ватерлоо" в пятницу вечером будет закрыт из-за снегопада и морозов.

Железнодорожный вокзал "Ватерлоо" в Лондоне в пятницу отменил прибытие и отправление поездов после 20:00 по местному времени из-за сильного снегопада и морозов в британской столице, сообщает интернет-портал британской газеты The Independent.

Утром в пятницу компания South West Railway - оператор железнодорожной линии и вокзала - объявила, что железнодорожное сообщение будет приостановлено из-за метеопрогнозов о сильном ветре, обильных осадках и низких температурах во второй половине дня.

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"Наши коллеги совместно с Network Rail (оператором ж/д инфраструктуры в стране - ред) неустанно боролись всю ночь, чтобы добиться движения поездов в очень сложных условиях и будут продолжать делать это дальше. Несмотря на это, нам пришлось принять трудное решение прекратить предоставление услуг сегодня. Мы постараемся доставить домой как можно больше пассажиров", - говорится в сообщении компании.

"Мы призываем вас сегодня по возможности отказаться от поездок. Если вы уже уехали куда-либо, пожалуйста, вернитесь как можно раньше", - подчеркивают в South West Railway.

Непривычные холода и снегопады пришли в Европу в конце прошлой недели. Во многих странах они вызвали сбои в работе транспорта.

На территории Великобритании бушует буря, получившая название "Эмма". Она сопровождается снегопадами и сильными порывами ветра. Несколько тысяч жилых домов остались без электричества в Уэльсе и на юго-западе Англии.

О повышенной опасности для жизни и здоровья людей из-за холодов в Европе предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

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Новости мира, Англия, Ватерлоо, Великобритания, Вокзал Лондона, Железнодорожный вокзал, Лондонский вокзал "Ватерлоо".
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