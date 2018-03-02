Мадрид против кандидата на пост главы Каталонии, сидящего в тюрьме

Каталонское правительство в изгнании, которое планируют создать сепаратистские партии, не будет иметь юридических полномочий.

Об этом заявил представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго, сообщает The Associated Press.

По его словам, Жорди Санчес, которого планируют выдвинуть на пост главы Женералитата, не может занять должность, потому что находится в тюрьме в Мадриде в ожидании возможного судебного разбирательства по обвинению в беспорядках и мятеже.

Представитель правительства добавил, что "испанские власти не позволят" Санчесу получить должность.

Премьер Испании Мариано Рахой ранее заявил, что лидер Каталонии должен быть избран из тех, "кто находится в Испании и не имеет проблем с законом".

Напомним, экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от намерений второй раз занять эту должность.

Его партия предложит на должность кандидатуру Жорди Санчеса, который выступает за независимость Каталонии и сейчас находится в тюрьме по обвинению в мятеже.