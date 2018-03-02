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В Европе от морозов погибло 55 человек

Метели в Европе
17:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay

Новости мира: Как сообщает BBC, из-за метели и снегопадов отменены сотни авиарейсов, закрыты школы, прекращено сообщение автомобильными и железнодорожными путями.

Страны Европы страдают от морозов и непогоды. Как сообщает BBC, из-за метели и снегопадов отменены сотни авиарейсов, закрыты школы, прекращено сообщение автомобильными и железнодорожными путями. Необычные холода наступили даже на юге средиземноморского региона. Количество смертей, связанных с погодными условиями, выросло до 55 человек. Так, в Польше погиб 21 человек. Сообщается о смертельных случаях в Испании, Италии, Литве, Франции, Сербии, Словении, Чехии, Румынии, Великобритании и Нидерландах.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что особенно уязвимыми для холодов являются бездомные и бедные лица, а также мигранты. В Париже власти в связи с холодами предоставили убежище примерно для 3 тысяч бездомных. Атмосферный фронт, который прозвали "Зверь с Востока", принес в Европу сильные снегопады и морозы.

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Новости мира, Гибель, Европа, Зверь с Востока, Морозы, Холода.
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