В Германии из-за конверта с порошком эвакуировали суд

В немецком Ринтельне (федеральная земля Нижняя Саксония) во вторник пришлось эвакуировать сотрудников районного суда после того, как они вскрыли конверт с неизвестным порошком.

Об этом сообщает радио NDR.

«Районный суд Ринтельна был эвакуирован из-за возможной ядовитой атаки. Во вторник утром в почтовом отделении суда было вскрыто послание, из которого просыпался зеленоватый порошок», - говорится в сообщении со ссылкой на представителя полиции.

Отмечается, что у пяти человек после этого были выявлены «клинические симптомы», в том числе затруднение дыхания и повышенная тревожность. Они были госпитализированы. В качестве меры предосторожности 19 других сотрудников также были доставлены в больницу для осмотра.

Пока неясно, кто является отправителем письма. Специалисты из Государственного управления уголовного розыска прибыли в Ринтельн днем, чтобы изучить вещество. Эксперты намерены провести химанализ в специализированной лаборатории, однако следователи на основе экспресс-тестов полагают, что вещество не является ни биологически опасным, ни радиоактивным и в таких небольших количествах не представляет серьезной угрозы для жизни.