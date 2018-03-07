Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В ЕС заявили о необходимости снизить зависимость от газа из России В ЕС заявили о необходимости снизить зависимость от газа из России
Новости: Транзит газа в ЕС увеличился на треть Транзит газа в ЕС увеличился на треть
Новости: Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 7 марта Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 7 марта
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 10-11 марта Афиша интересных событий в Украине на 10-11 марта
X

Литва хочет усилить свою ПВО

Комплекс ПВО Patriot
17:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Странам Балтии нужен щит из систем ПВО большой дальности, таких как ракеты Patriot.

В Вашингтоне на конференции по вопросам воздушной обороны Балтийских стран глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что нужны более быстрые решения по воздушной обороне Балтийских стран. Об этом сообщает портал Delfi.lt.

"Воздушная оборона - один из важнейших аспектов при планировании системы обороны Балтийских стран. По сути, это вызов всему НАТО, который может быть преодолен лишь совместными усилиями США и европейских государств. Чтобы создать эффективную противовоздушную оборону, нужно безотлагательно принимать решения, как можно быстрее планировать как национальные, так и натовские инвестиции", - сказал Л. Линкявичюс.

ПВО - одно из самых слабых мест Балтийских стран в военном отношении. Литва, Латвия и Эстония сейчас располагают только зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) ближней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии 3-5 километров. В конце октября также было достигнуто соглашение с норвежской компанией о продаже систем средней дальности NASAMS, между тем Польша собирается приобрести у американцев системы большой дальности Patriot, которые могут сбивать и ракеты. Норвежские ракеты могут поражать цели на расстоянии нескольких десятков километров и сбивать цели на высоте 15 км. Чтобы наилучшим образом обеспечить охрану воздушного пространства, на третьем этапе странам Балтии нужен щит из систем ПВО большой дальности, таких как ракеты Patriot. Оборонные чиновники рассматривают возможность, чтобы воздушное пространство Литвы могли покрывать системы Patriot, которые планирует купить Польша.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Patriot, Евросоюз, Литва, НАТО, ПВО, Прибалтика, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Британия и ЕС близки к соглашению о правах экспатриантов Германия недовольна нарушением Грузией условий безвиза Евросоюз хочет повысить налоги на американскую сталь

Последние новости

МИД призвал Польшу к примирению "Тоттенхэм" - "Ювентус": букмекеры оценили шансы команд В Украине за измену разыскивают более 4000 военных
Сегодня читают
01 В Сети набирает популярность видео битвы девушки за дверь автомобиля (Видео)
02 Ухудшение погоды в среду: ледяной дождь и гололед
03 Зоологи объяснили одну из самых загадочных особенностей поведения кошек
04 Физикам удалось получить новое состояние материи
05 Вскрытие показало точную причину смерти футболиста "Фиорентины" Астори
Новости сегодня
19:27 "Ангел" Victoria's Secret вышла замуж за известного футболиста
19:23 Полиция просит не приносить оружие на митинг 9 марта
19:16 Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера "Динамо"
19:15 Нереально богатые дети, которым позавидует любой взрослый (Фото)
19:06 Слава Каминская рассказала о своих пластических операциях
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У начальника Генштаба Украины новый зам У начальника Генштаба Украины новый зам
Новости: В Украине начались опись и арест активов Газпрома В Украине начались опись и арест активов Газпрома
Новости: В Украине опять выросли цены В Украине опять выросли цены
Новости: Красивые поздравления с 8 марта на украинском языке в стихах и открытках Красивые поздравления с 8 марта на украинском языке в стихах и открытках
Добавить комментарий
0