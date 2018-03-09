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"Парижский террорист" впервые дал показания в суде

Теракт в Париже
19:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: 5 февраля в Брюсселе начался суд над подозреваемым в совершении террористических атак в Париже в ноябре 2015 года.

Единственный подозреваемый в совершении терактов в Париже в 2015 году, который остался жив, Салах Абдеслам сегодня впервые дал показания во французском суде. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Как сообщили источники издания, С. Абдеслам на суде сказал, что никогда не просил "о помощи этого подозреваемого". Свидетельство касалось дела Али Улкади, которого обвиняют в том, что он помогал С. Абдесламу бежать из Парижа в Брюссель после терактов. А. Улкади является другом Брахима Абдеслама, брата Салаха, который подорвал себя возле одного из ресторанов в Париже.

5 февраля в Брюсселе начался суд над подозреваемым в совершении террористических атак в Париже в ноябре 2015 года. 13 ноября 2015 года три скоординированные группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. В январе прошлого года по подозрению в причастности к терактам были задержаны двое человек.

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Новости мира, Брюссель, Париж, Показания, Суд, Теракт, Террорист.
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