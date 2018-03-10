СМИ выдвинули новую версию отравления Скрипаля

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, были отравлены нервно-паралитическим веществом у себя дома, утверждает газета The Telegraph.

Как пишет издание, сотрудник полиции сержант Ник Бейли, который также находится в критическом состоянии в больнице, "тяжело пострадал после того, как посетил дом С.Скрипаля в Солсбери".

В сообщении газеты отмечается, что он был одним из первых полицейских, который посетил дом через несколько часов после того, как бывший сотрудник ГРУ и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии.

По утверждению издания, информация о том, что Н.Бейли мог быть отравлен в доме С.Скрипаля, может означать, что экс-офицер ГРУ и его дочь, вероятно, были отравлены в собственном доме, а не в результате нападения на улице, как предполагалось ранее.

Полиция и службы безопасности будут изучать, как именно было использовано нервно-паралитическое вещество, сообщает газета. Отмечается, что вещество "наиболее токсично, если использовать аэрозоль, причем эффект от этого незамедлителен".

С.Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский, который первый прибыл на место происшествия, по-прежнему находятся в критическом состоянии.

5 марта сотрудники полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу.

С.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.