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Правительство Каталонии отложило избрание нового главы

Каталония
17:24 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Парламент Каталонии отложил голосование за нового лидера автономии.

Парламент Каталонии на неопределенный срок отложил голосование за нового главу правительства автономии.

Об этом сообщает Reuters.

Решение было принято после того, как Верховный суд Испании отклонил ходатайство об освобождении из тюрьмы от каталонского сепаратистского лидера Жорди Санчеса, кандидатуру которого выдвинули на должность главы правительства автономии.

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Санчес находится под стражей с октября прошлого года по обвинению в сепаратизме.

Спикер парламента Каталонии Рожер Торрен заявил, что голосование за нового главу правительства откладывается на неопределенный срок, а сепаратистские партии заявили, что обжалуют решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека.

Ранее в испанском правительстве заявляли, что Санчес не может возглавить регион, поскольку находится под арестом, а каталонское правительство в изгнании не будет иметь юридических полномочий.

Напомним, экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от намерений второй раз занять эту должность.

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Новости мира, Барселона, Верховный суд Испании, Испания, Каталония, Парламент Каталонии.
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