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Отравление Скрипаля: следствие имеет 200 свидетелей

Место происшествия
00:17 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В расследовании дела об отравлении бывшего русского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в полиции Великобритании уже есть более 200 свидетелей.

Правоохранительные органы Великобритании опросили несколько сотен свидетелей и установили более 240 вещественных доказательств в расследовании об отравлении нервно-паралитическим веществом бывшего сотрудника ГРУ ГШ России Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявила в субботу министр внутренних дел страны Эмбер Радд, сообщило агентство Reuters.

"Британская полиция установила более 200 свидетелей и исследует более 240 доказательств в расследовании о применении нервно-паралитических реагентов против бывшего российского шпиона и его дочери", - отметила министр.

Глава МВД встретилась с журналистами в субботу после заседания комитета по вопросам безопасности правительства. По ее словам, к расследованию подключены более 250 полицейских из контртеррористического департамента, которые "быстро и профессионально" продвигаются в деле.

Ранее также сообщалось о задействовании около 180 военнослужащих, в том числе из подразделений химзащиты для помощи расследованию.

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Напомним, 4 марта в британском городке Солсбери была совершена попытка убийства 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. Они были госпитализированы, однако до сих пор находятся в состоянии комы. Кроме них, пострадали еще более 20 человек.

Скотленд-Ярд официально объявил, что считает отравление покушением на убийство, совершенным с помощью нервно-паралитического вещества. Рассматривается версия, что отравление могло произойти в доме, где жили Скрипаль и его дочь. Британская власть провела ряд мероприятий по установлению доказательной базы, а также очистке местности от возможных остатков боевых реагентов. Расследование находится на контроле правительства Великобритании.

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Новости мира, Великобритания, ГРУ ГШ, Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль, Скотленд-Ярд.
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