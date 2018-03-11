Житель Германии выиграл в лотерее €42 миллионов
Новости мира: Житель Берлина выиграл в европейской лотерее Eurojackpot почти 42 миллиона евро., но пока не пришел за деньгами.
Житель столицы Германии Берлина стал обладателем выигрышного лотерейного билета почти на 42 миллиона евро. Об этом сообщает "24 канал".
Согласно сообщению, эту сумму он выиграл в европейской лотерее Eurojackpot, угадав пять чисел и два дополнительных.
Розыгрыш состоялся 9 марта и победитель пока не пришел за деньгами. Есть вероятность, что победителем могут быть представители лотерейного клуба: несколько людей объединяют усилия, покупая билеты в складчину и тем самым увеличивая шансы на выигрыш. Сумму они потом делят поровну.
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Также отмечается, что это не самый большой выигрыш в лотерею Eurojackpot. В октябре 2016 житель федеральной земли Баден-Вюртемберг сорвал максимальный куш в 90 миллионов евро.