Гражданина Латвии обвиняют в работе на разведку РФ

Гражданину Латвии, который занимался шпионажем в пользу России, предъявили обвинение. Об этом сообщает Delfi.

"Прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину Латвии обвинение в шпионаже в пользу России, который происходил в Алуксненском крае", - отмечается в сообщении.

Полиция безопасности (ПБ) 26 февраля просила прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного закона о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено. Обвиняемый свою вину признает. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Прокуратура подтвердила, что шпионаж происходил на территории Алуксненского края. Ранее ПБ сообщала, что гражданин Латвии в течение длительного времени по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре Национальных вооруженных сил. Он сотрудничал с офицером российской спецслужбы на территории РФ.