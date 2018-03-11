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В Берлине молились за Украину

Кафедральный собор Берлина
18:39 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: По случаю 5-летия понтификата Папы Римского Франциска в Кафедральном католическом соборе немецкой столицы прозвучала молитва за мир в Украине.

В Кафедральном соборе Берлина прозвучала молитва за Украину. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"По случаю 5-летия понтификата Папы Римского Франциска в Кафедральном католическом соборе немецкой столицы прозвучала молитва за мир в Украине во время праздничной литургии, которую отправили нунций Н. Етерович и Архиепископ Берлина Х. Кох с участием дипломатического корпуса и общественности", - сообщил А. Мельник. Также, по словам А. Мельника, архиепископ Берлина Хайнер Кох заверил в поддержке Украины. "Наша Европа - это не только ЕС, это также и Украина, за которую мы все молимся сегодня!", - цитирует А. Мельник слова Х. Коха.

 

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Новости мира, St Hedwig's Cathedral, Берлин, Евросоюз, Кафедральный собор, Молитва, Украина.
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