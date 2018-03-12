Иран и Сербия после 27-летнего перерыва возобновили авиасообщение

Прямые рейсы между Ираном и Сербией восстановились после 27-летнего перерыва, 10 марта первый самолет авиакомпании «Iran Air» приземлился в аэропорту Николы Теслы в Белграде.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

После восстановления авиасообщения кое-кто в Сербии выразил опасение, что полеты могут быть использованы как новый маршрут для мигрантов из Ирана, которые стремятся остаться в Европе, пишет издание.

Все билеты на полеты «Iran Air», которые будут выполняться дважды в неделю, в Тегеране и Белграде были полностью забронированы до конца лета, сообщают сербские СМИ.

Еще одна иранская авиакомпания Qeshm Air также планирует начать предоставление услуги авиаперевозки между странами 19 марта.

Согласно сообщению, возобновление авиасообщения было ожидаемым после того, как Сербия подписала соглашение о визовой либерализации с Ираном в августе 2017 года. Многие из тех, кто планирует воспользоваться услугами такого авиасообщения, как ожидается, будут иранскими гражданами, которые проживают в Европе.

Однако Info Park, сербская организация по поддержке беженцев, предупреждает, что рейсы могут стать новым мигрантским маршрутом для тех, кто стремится незаконно остаться в ЕС.

В то же время сербский министр торговли Расим Ляжич заявил, что власти в обеих странах будет расследовать возможные злоупотребления системой.