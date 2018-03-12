Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Стало известно, сколько платят украинцам за час работы Стало известно, сколько платят украинцам за час работы
Новости: Директор ЦРУ обвинил Путина в очередной лжи Директор ЦРУ обвинил Путина в очередной лжи
Новости: Украина завоевала третье "золото" Паралимпиады-2018 Украина завоевала третье "золото" Паралимпиады-2018
Новости: Ученые объяснили причину "Армагеддона морских звезд" на пляжах Британии Ученые объяснили причину "Армагеддона морских звезд" на пляжах Британии
X

СМИ: Экс-шпиона РФ Скрипаля могли отравить с помощью букета цветов

Экс-шпиона РФ Скрипаля могли отравить с помощью букета цветов
06:22 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В день отравления Скрипаль вместе с дочерью посетил могилу своей жены, которая умерла в 2012 году.

Бывший русский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены с помощью букета цветов, который они принесли на могилу жены Скрипаля.

Об этом в воскресенье сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники в полиции, передает Deutsche Welle.

Отравление Скрипаля: следствие имеет 200 свидетелей
Отравление Скрипаля: следствие имеет 200 свидетелейЧитать полностью

Ныне букет проверяется на наличие отравляющих веществ. По данным издания, Скрипаль с дочерью посетили могилу Людмилы Скрипаль за несколько часов до того как потеряли сознание в торговом центре в британском Солсбери. Полиция сразу же опечатала могилу женщины, скончавшейся в 2012 году.

Ранее была озвучена версия, что яд попал в организмы жертв за несколько часов до того, как он начал действовать.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

Мосийчук заявил о попытках Рубана подбить военных на террористические акты
Мосийчук заявил о попытках Рубана подбить военных на террористические актыЧитать полностью

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами. 9 марта газета Financial Times сообщила, что Скрипаль продолжал работать на западные спецслужбы и после того, как был выслан из России.

Хотя интерес к нему как к оперативному источнику информации быстро пропал, Скрипаля в течение некоторого ограниченного периода времени использовали для обсуждения возможностей российской разведки. Информаторы издания не исключили, что как раз это и могло стать причиной покушения на Скрипаля.

Как сообщалось ранее, глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный» ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ. 10 марта министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила, что следствие установило более 200 свидетелей и собрало более 240 доказательств в деле об отравлении Скрипаля и его дочери. Она также сообщила, что жертвы находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Великобритания, ГРУ ГШ, Лондон, Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль, Скотленд-Ярд, Шпионаж.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Прибалтика и Польша опасаются "Северного потока 2" Польские магазины теперь не работают по воскресеньям Гражданина Латвии обвиняют в работе на разведку РФ

Последние новости

Ломаченко назвал своего следующего соперника (Видео) Мосийчук заявил о попытках Рубана подбить военных на террористические акты "Постельная" гимнастика: 10 шагов для бодрого утра
Сегодня читают
01 Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)
02 Силовики РФ изъяли тираж доклада "Путин. Итоги. 2018"
03 Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Россию
04 Британские ученые нашли самую полезную диету
05 Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)
Новости сегодня
07:39 Сутки в АТО: 4 обстрела по позициям ВСУ, один боец погиб, трое ранены
07:39 Ле Пен предложила ребрендинг "Национального фронта"
07:09 Знаменательные события в истории: 12 марта 2018 года
07:06 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.03 - 18.03)
07:04 Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (12.03 - 18.03)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина перейдет на летнее время 25 марта Украина перейдет на летнее время 25 марта
Новости: Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия
Новости: Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина Пентагон оценил "новое оружие" России
Новости: Рецепт дня: куриная грудка с зеленью в горшочке Рецепт дня: куриная грудка с зеленью в горшочке
Добавить комментарий
0