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Дуда о скандальном законе об ИНП: Никто не будет нам ничего диктовать

Анджей Дуда
11:42 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: В то же время Дуда признал, что время для принятия закона было неудачным.

Президент Польши Анджей Дуда говорит, что принятие поправок к закону об Институте национальной памяти было в национальных интересах и никто не может что-либо диктовать Варшаве в этой сфере.

Об этом он заявил в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna, передает Onet.

"Мы требуем уважения к исторической правде, надлежащей терминологии. Это забота о национальных интересах", - сказал Дуда.

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По его словам, если кто-то удивляется такому положению вещей, то должен помнить, что введение законов является вопросом польского суверенитета.

"Никто не будет нам ничего диктовать", - заявил президент Польши.

В то же время Дуда признал, что время для принятия закона было неудачным.

"Беда в том, что закон об Институте национальной памяти был принят в тот момент и в такой форме. В канун Дня памяти жертв Холокоста", - отметил он.

Напомним, в феврале вступил в силу скандальный закон об Институтке национальной памяти Польши, предусматривающий наказание за отрицание преступлений "украинских националистов", а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

США, Израиль и Украина неоднократно призывали польские власти изменить этот закон.

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Новости мира, Анджей Дуда, Варшава, Закон об Институте национальной памяти, Польша, Президент Польши.
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