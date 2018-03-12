В Польше уволили 17 вице-министров

Этот шаг, по его словам, должен улучшить работу правительства и сделать его "менее политическим", сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Моравецкий выступил со своим заявлением вскоре после того, как оппозиция подняла вопрос об уровне расходов в польском Минобороны и премиях для членов предыдущей правительственной команды.

Со своих позиций были уволены 17 из 100 вице-министров. Моравецкий, объясняя решение, не посылался на объем расходов, но отметил, что этот шаг позволит консолидировать работу правительства и улучшить сотрудничество.

Оппозиционные депутаты утверждают, что увольнения не слишком меняют ситуацию, поскольку большинство бывших вице-министров продолжат выполнять свои задачи, но уже на более низких по рангу должностях.