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В Польше уволили 17 вице-министров

Матеуш Моравецкий
16:58 Сегодня Телеграф

Новости мира: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник объявил об увольнении 17 вице-министров.

Этот шаг, по его словам, должен улучшить работу правительства и сделать его "менее политическим", сообщает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

Моравецкий выступил со своим заявлением вскоре после того, как оппозиция подняла вопрос об уровне расходов в польском Минобороны и премиях для членов предыдущей правительственной команды.

Со своих позиций были уволены 17 из 100 вице-министров. Моравецкий, объясняя решение, не посылался на объем расходов, но отметил, что этот шаг позволит консолидировать работу правительства и улучшить сотрудничество.

Оппозиционные депутаты утверждают, что увольнения не слишком меняют ситуацию, поскольку большинство бывших вице-министров продолжат выполнять свои задачи, но уже на более низких по рангу должностях.

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Новости мира, Матеуш Моравецкий, Польша, Правительство Польши, Премьер-министр Польши.
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