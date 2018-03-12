Посол РФ вызван "на ковер" в МИД Эстонии

Российского посла в Эстонии вызвали в МИД после того, как самолет РФ нарушил воздушное пространство балтийской страны.

Об этом сообщает Postimees.

В понедельник днем без разрешения Эстонии в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо вошел российский военный самолет Ил-76.

Самолет РФ находился в воздушном пространстве Эстонии почти минуту. Транспондер самолета был включен и план полета был представлен. У самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.

Посла России в Эстонии вызвали в МИД, где ему передали ноту.

В этом году это первое нарушение границ воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.