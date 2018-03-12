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Посол РФ вызван "на ковер" в МИД Эстонии
17:36 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Новости мира: МИД Эстонии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства.
Российского посла в Эстонии вызвали в МИД после того, как самолет РФ нарушил воздушное пространство балтийской страны.
Об этом сообщает Postimees.
В понедельник днем без разрешения Эстонии в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо вошел российский военный самолет Ил-76.
Самолет РФ находился в воздушном пространстве Эстонии почти минуту. Транспондер самолета был включен и план полета был представлен. У самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.
Посла России в Эстонии вызвали в МИД, где ему передали ноту.
В этом году это первое нарушение границ воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.
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