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В Германии умер "бухгалтер Освенцима"

Оскар Гренинг
22:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Германии в возрасте 96 лет умер бывший эсэсовец Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима".

Обвиненный в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек в фашистском концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 96-летний Оскар Гренинг скончался в больнице.

Об этом сообщает издание Spiegel.

"Известный как "бухгалтер Аушвица" бывший эсесовец Оскар Гренин мертв. 96-летний старик скончался в пятницу в больнице", - информирует издание.

Адвокаты Гренинга проинформировали о кончине их подзащитного прокуратуру Ганновера.

Как ранее сообщал Укринформ, летом 2015 года земельный суд Люнебурга приговорил Гренинга к 4 годам тюремного заключения. Ему вменили пособничество в уничтожении по меньшей мере 300 тысяч человек в период между 1942 и 1944 гг. Однако до непосредственно тюремного заключения дело так и не дошло. Защита постоянно подавала апелляции, ссылаясь на то, что по состоянию здоровья их подзащитный не может отбывать наказание в тюрьме. Однако в сентябре 2016 года Федеральный суд подтвердил предыдущее решение суда, а в декабре 2017-го Федеральный конституционный суд также постановил, что состояние здоровья Гренинга позволяет ему отбывать наказание. В январе этого года прокуратура не приняла прошение о помиловании. Но в тюрьму Гренинга доставить так и не успели.

В ходе процесса Гренинг признал «моральную вину».

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Новости мира, Аушвиц- Биркенау, Бухгалтер Освенцима, Освенцим, Оскар Гренинг.
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