Эстония поддержала инициативу против "Северного потока-2"

Председатель эстонского парламента Рийгикогу Эйки Нестор присоединяется к заявлению Литвы, Латвии и Польши о том, что газопровод Nord Stream-2 ("Северный поток 2") – политический проект, опасный для Европы.

Об этом сообщает официальный сайт парламента Эстонии.

«Эстония рассматривает Nord Stream-2 как политический проект. Мы хотим быстро обсудить вопрос о поправке к Газовой директиве в Совете Европейского Союза», - сказал Нестор.

Согласно данной поправке все трубопроводы, идущие из стран, не входящих в ЕС, должны подчиняться положениям ЕС об энергетическом праве. «Совместная декларация парламентов (балтийских стран - ред.) поддерживает эти принципы», - подчеркнул спикер Рийгикогу.

Нестор уже сообщил своим коллегам из Латвии, Литвы и Польши о решении подписать их совместное заявление по Nord Stream 2, с которым он ознакомился сегодня утром.

Накануне спикеры парламентов Латвии, Литвы и Польши направили обращение своим коллегам из других европейских стран, в котором заявили, что вторая ветка газопровода проекта Nord Stream является инструментом российской политики, цель которого - увеличить энергетическую зависимость Европы от России.

Ранее в Кишиневе во время межпарламентской конференции "Грузия, Республика Молдова и Украина: Восточное партнерство и современные вызовы безопасности" 2 марта главы парламентов Украины Андрей Парубий и Молдовы Андриан Канду по инициативе украинской стороны подписали открытое письмо, адресованное руководителям парламентов стран ЕС, в котором высказывается обеспокоенность строительством газопровода "Северный поток-2" и отмечается, что он является политическим проектом России.

В начале сентября 2015 года российский "Газпром" и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров общей проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток 2", что дополнит уже работающие две нити "Северного потока 1". Этот газопровод способен почти полностью лишить Украину транзита газа, который идет из России в Европу.

Газпром заявил о намерении начать строительство газопровода Nord Stream–2 («Северный поток-2») весной в 2018 году.

В конце января северная немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания дала согласие на строительство участка спорного газопровода по дну Балтийского моря. В середине декабря прошлого года Горное управление Штральзунда уже дало частичное разрешение на строительство трассы в Балтийском море на участке континентального шельфа Германии. Для окончательного разрешения на строительство со стороны ФРГ необходимо согласие Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии, а также еще четырех федеральных земель, по территории которых должен проходить этот газопровод.