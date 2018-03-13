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Мэй угрожает России "серьезными мерами"

Тереза Мэй
00:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Россия должна четко объяснить инцидент со Скрипалем до вечера вторника.

Великобритания готова предпринять более серьезные меры в отношении России, заявила в понедельник премьер-министр Тереза Мэй.

"Мы должны быть готовы принять более масштабные меры. В среду мы подробно рассмотрим ответ российского государства, и если не будет никакого заслуживающего доверия ответа, мы должны сделать вывод, что это действие представляет собой незаконное применение силы против Великобритании со стороны России", - сказала она.

Т.Мэй пообещала вернуться в парламент и "изложить полный пакет мер, которые мы примем в ответ", если Россия не даст четкого объяснения инциденту, связанному с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее британский премьер заявила, что России следует дать ответ до конца вторника.

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Новости мира, Великобритания, Отравление, Россия, Сергей Скрипаль, Тереза Мэй.
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