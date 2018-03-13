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XI Форум "Европа-Украина" состоится в Ряшеве

Украина-Польша
01:14 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Во время двухдневного форума состоится более 40 панельных дискуссий, посвященных экономическим, политическим и социальным темам.

В Ряшеве на юге Польши во вторник начинается XI Форум "Европа-Украина" под названием "Ассоциация с Европейским Союзом - и что дальше?". Участие в двухдневном мероприятии примут более 500 участников из Польши, Украины, стран ЕС, соседних стран и США, передает.

"Именно модернизация и развитие потенциала Украины, а также направление и темпы реформ станут важнейшими темами нынешнего форума "Европа-Украина", - отмечают организаторы форума из Института восточноевропейских исследований (ISW). Во время двухдневного форума состоится более 40 панельных дискуссий, посвященных экономическим, политическим и социальным темам, представление главного рапорта, а также 10 презентаций украинских регионов, избранных секторов экономики, и тому подобное.

Важнейшим событием, которое будет сопровождать XI Форум "Европа-Украина", станет международная выставка - II Восточная Ярмарка, в которой примут участие более 70 участников из стран Европы. Организатором Форума является Фонд "Институт восточноевропейских исследований" - организатор Экономического форума в Крынице, а соорганизатором – Подкарпатское воеводство. Почетный патронат над форумом взял на себя маршал Сейма Польши Марек Кухцинский.

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Новости мира, Европа - Украина, Польша, Ряшев, Украина, Форум.
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