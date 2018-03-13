Убийство Скрипаля: Франция и Британия готовы к совместной координации действий

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились координировать действия в связи с расследованием отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Такое решение было принято в ходе телефонных переговоров Терезы Мэй с Эмманюэлем Макроном, передает УП со ссылкой на пресс-службу британского премьер-министра.

В рамках беседы Мэй поинформировала Макрона о последних данных в ситуации вокруг инцидента в Солсбери 4 марта. Она подчеркнула, что, согласно выводу правительства в Лондоне, "весьма вероятно", что Россия несет ответственность за преступление против Скрипаля и его дочери Юлии.

"Они обсудили широкую картину агрессивного поведения России и согласились с тем, что было бы важно продолжать реагировать на него согласованно с союзниками", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, Макрон осудил нападение на Скрипалей и выразил свою солидарность с Великобританией.

Политики сошлись в том, что правительства двух стран должны тесно координировать свои действия в связи с расследованием и последующим ответом России.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, который первым пришел на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.