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Макрон готов нанести удары по Сирии из-за химического оружия

Эммануэль Макрон
07:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Франция готова нанести направленные удары по любым объектам в Сирии, которые использовались при осуществлении химических атак, повлекших гибель мирного населения.

В случае получения официальным Парижем неоспоримых доказательств того, что в Сирии химическое оружие целенаправленно использовали против гражданского населения, Франция готова нанести удары по соответствующим объектам в стране.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время пресс-конференции в рамках своего визита в Индию.

"Именно в тот день, когда мы с нашими американскими партнерами получим бесспорные доказательства о пересечении "красной линии" - о том, что химическое оружие было использовано против гражданских с целью причинения летальных последствий, - мы будем действовать так же, как действовали американцы несколько месяцев назад", - сказал Макрон.

Он добавил, что имеет в виду направленные удары по объектам в Сирии.

Кроме того, Макрон указал на то, что Россия не сделала достаточно для того, чтобы повлиять на президента Сирии Башара Асада и улучшить ситуацию, в частности в регионе Восточная Гута.

Как известно, в начале марта Франция и США объявили о том, что готовы предоставить четкий ответ и не потерпят безнаказанности в случае доказательства использования химических средств против гражданского населения в Сирии.

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Новости мира, Сирия, Франция, Химическая атака, Химическое оружие, Эммануэль Макрон.
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