В Словакии могут провести досрочные выборы из-за убийства журналиста

Словацкая партия Most-Híd, которая входит в коалицию, инициирует досрочные выборы за убийство журналиста Яна Куцяка.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на SME.

Накануне на съезде партии решили обсудить возможность досрочных выборов с другой коалиционной партией SNS.

Республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов", - заявил лидер партии Most-Híd Бела Бугар.

В случае если правительство не согласится на досрочные выборы партия собирается выйти из коалиции. Это, скорее всего, также приведет к досрочному прекращению полномочий парламента.

"Мы проголосовали единогласно, если договоренность относительно досрочных выборов будет достигнута, наши министры остаются на постах", - сказал Бугар.

По его словам, досрочные выборы должны состояться как можно скорее.

Премьер Словакии Роберт Фицо выступает против идеи досрочных выборов.

В понедельник министр внутренних дел Словакии Роберт Каліняк заявил, что подает в отставку на фоне политического кризиса в стране.

Напомним, на выходных десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом за убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка. Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

На фоне роста протестов против правительства Фицо после убийства журналиста президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или внеочередных выборов, чтобы решить серьезный политический кризис".