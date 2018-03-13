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В Словакии могут провести досрочные выборы из-за убийства журналиста

По всей Словакии прошли массовые протесты
09:42 Сегодня Телеграф

Новости мира: Словацкая партия Most-Híd предложила провести досрочные выборы в стране из-за убийства журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки.

Словацкая партия Most-Híd, которая входит в коалицию, инициирует досрочные выборы за убийство журналиста Яна Куцяка.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на SME.

Накануне на съезде партии решили обсудить возможность досрочных выборов с другой коалиционной партией SNS.

Республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов", - заявил лидер партии Most-Híd Бела Бугар.

В случае если правительство не согласится на досрочные выборы партия собирается выйти из коалиции. Это, скорее всего, также приведет к досрочному прекращению полномочий парламента.

"Мы проголосовали единогласно, если договоренность относительно досрочных выборов будет достигнута, наши министры остаются на постах", - сказал Бугар.

По его словам, досрочные выборы должны состояться как можно скорее.

Премьер Словакии Роберт Фицо выступает против идеи досрочных выборов.

В понедельник министр внутренних дел Словакии Роберт Каліняк заявил, что подает в отставку на фоне политического кризиса в стране. 

Напомним, на выходных десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом за убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка. Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

На фоне роста протестов против правительства Фицо после убийства журналиста президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или внеочередных выборов, чтобы решить серьезный политический кризис".

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Новости мира, Most-Híd, Выборы, Словакия, Убийство журналиста, Ян Куцяк.
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