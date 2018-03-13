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Посла Британии вызвали в российский МИД

Лори Бристоу
14:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 112.ua

Новости мира: 13 марта посол Великобритании в России Лори Бристоу был вызван в министерство иностранных дел РФ.

Лори Бристоу, посла Великобритании в России, во вторник вызвали в Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Об этом сообщили Интерфаксу в МИД РФ.

"Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России", - говорится в сообщении.

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон вызвал российского посла Александра Яковенко в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Киев готов оказать помощь в расследовании отравления Скрипаля

Накануне британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ. В связи с этим российский посол был вызван в МИД Великобритании.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Полиция города Солсбери 5 марта объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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Новости мира, Лори Бристоу, МИД РФ, Посол Великобритании, Сергей Скрипаль.
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