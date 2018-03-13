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Антифейковый кодекс предлагают ввести в ЕС

Дезинформация
15:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Кодекс должен регламентировать деятельность онлайн-платформ и соцсетей, направленную на избежание распространения фейковых новостей.

В Евросоюзе предлагают ввести кодекс принципов, который бы регламентировал деятельность онлайн-платформ и социальных сетей, направленную на избежание распространения фейковых новостей и дезинформации.Об этом говорится в рекомендациях группы экспертов высокого уровня, которые под эгидой Еврокомиссии разрабатывают стратегию ЕС по противодействию фейкам и распространению дезинформации онлайн.

"Независимые эксперты поддерживают внедрение кодекса принципов, который должны соблюдать онлайн-платформы и социальные сети", - заявили в Еврокомиссии.

Среди других мероприятий по противодействию фейкам и дезинформации эксперты предлагают развитие осведомленности граждан относительно функционирования онлайн-медиа; внедрение средств для журналистов и пользователей, через которые они могли бы противодействовать дезинформации; а также продолжение исследований о влиянии дезинформации в Европе.

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Все по теме:

Новости мира, Дезинформация, Евросоюз, ЕС, Кодекс, Соцсети, Фейки.
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