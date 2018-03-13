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Стамбульскую конвенцию до сих пор не приняли 11 стран-членов ЕС

Европарламент
16:09 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Европарламент требует от 11 стран ЕС ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Депутаты Европарламента призвали 11 государств-членов ЕС, которые не ратифицировали Стамбульскую конвенцию о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин, принять этот документ.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

На сегодняшний день Конвенцию Совета Европы не ратифицировали Болгария, которая сейчас председательствует в ЕС, Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия и Великобритания.

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Во время дебатов большинство евродепутатов выразили сожаление по поводу того, что эти страны не рассматривают Конвенцию как лучший доступный инструмент в деле борьбы против насилия в отношении женщин.

Они отметили, что нежелание ратифицировать текст часто основывается на ложных представлениях и обманчивых аргументах относительно того, как слово "пол" используется в Конвенции. Они настоятельно призвали Еврокомиссию и Совет ЕС принять конкретные меры, чтобы помочь всем государствам-членам ратифицировать текст как можно быстрее.

Напомним, в феврале Словакия выступила против ратификации Стамбульской конвенции, поскольку считает, что она противоречит конституционному определению брака в стране как гетеросексуального союза.

Ранее подобное решение озвучила Болгария. Таким образом, продолжается противостояние более социально консервативных стран Центральной Европы с либеральными ценностями Западной Европы.

Украина также до сих пор не ратифицировала Стамбульскую конвенцию.

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Новости мира, Европарламент, Конвенция Совета Европы, Стамбульская конвенция, Страны ЕС, члены ЕС.
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