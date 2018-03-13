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В Лондоне нашли мертвым партнера покойного российского олигарха

Николай Глушков
19:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Лондоне нашли мертвым российского олигарха из окружения Березовского.

В Лондоне найден мертвым Николай Глушков, который был близким деловым партнёром покойного российского олигарха Бориса Березовского.

Об этом сообщает The Guardian.

"Российский эмигрант, который был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского, был найден мертвым в его доме в Лондоне", - говорится в сообщении.

Тело 68-летнего Глушкова было обнаружено поздно вечером в понедельник его семьей и друзьями.

Причина смерти пока не ясна.

Глушков был другом и деловым партнером олигарха Бориса Березовского, который был в обнаружен мертвым в доме его бывшей жены в Беркшире (Англия) в 2013 году.

В 1999 году после конфликта с Путиным Березовский эмигрировал в Британию, а Глушкову было предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище.

В 2011 году он давал показания в судебном деле, возбужденном Березовским против его коллеги-олигарха Романа Абрамовича, сотрудничающего с кремлевским режимом.

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Новости мира, Борис Березовский, Лондон, Николай Глушков, Российский олигарх.
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