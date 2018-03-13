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Меркель на встрече с Мэй выразила обеспокоенность отравлением Скрипаля

Тереза Мэй и Ангела Меркель
20:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Меркель заверила Мэй о крайне серьезном отношении к оценке Лондона об ответственности РФ к отравлению Скрипаля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник в разговоре с британским премьером Терезой Мэй заявила, что очень обеспокоена предполагаемой причастностью РФ к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Канцлер самым решительным образом осудила это нападение и заверила (Т.Мэй - ред), что она чрезвычайно серьезно относится к оценке британского правительства об ответственности России за это нападение", - говорится в заявлении пресс-службы правительства ФРГ.

При этом А.Меркель заявила о необходимости того, чтобы Россия отреагировала на запросы Лондона и передала в Организацию по запрещению химического оружия информацию о программе нервно-паралитического вещества, которым был отравлен С.Скрипаль.

"Канцлер и премьер-министр Мэй договорились поддерживать контакт, а также подходящим образом вместе провести консультации с союзниками и европейскими партнерами", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

"Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила Т.Мэй, выступая перед членами парламента Великобритании.

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Новости мира, Ангела Меркель, Великобритания, Германия, Отравление Скрипаля, РФ, Тереза Мэй.
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