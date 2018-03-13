Грузия нуждается в поддержке США в сфере безопасности

Грузия готова сделать все, чтобы стать членом НАТО, стремится к усилению стратегического партнерства с США в сфере безопасности, заявил грузинский президент Георгий Маргвелашвили в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты.

"Сегодня Грузии крайне необходима поддержка США на фоне существующих вызовов безопасности и для нейтрализации стоящих перед страной угроз в период подготовки к саммиту НАТО", - заявил Г.Маргвелашвили на встрече с американскими сенаторами, слова которого приводятся в сообщении администрация президента Грузии.

"У нас есть амбиция стать членами НАТО. Мы говорим, что заслуживаем членство в НАТО и сделаем все для того, чтобы это стало реальностью для Грузии", - заявил Г.Маргвелашвили.

Вместе с тем, грузинский президент отметил, что вступление Грузии в Североатлантический альянс замедляется, "по большей части, из-за замороженных конфликтов".

Как отмечают в администрации, на встрече с Г.Маргвелашвили американские сенаторы заявили, что Грузия является особым партнером США и НАТО в регионе.