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Грузия нуждается в поддержке США в сфере безопасности

Учения НАТО, Грузии и США
22:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Грузии, стремящейся в НАТО, крайне необходима поддержка США на фоне существующих вызовов и угроз.

Грузия готова сделать все, чтобы стать членом НАТО, стремится к усилению стратегического партнерства с США в сфере безопасности, заявил грузинский президент Георгий Маргвелашвили в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты.

"Сегодня Грузии крайне необходима поддержка США на фоне существующих вызовов безопасности и для нейтрализации стоящих перед страной угроз в период подготовки к саммиту НАТО", - заявил Г.Маргвелашвили на встрече с американскими сенаторами, слова которого приводятся в сообщении администрация президента Грузии.

"У нас есть амбиция стать членами НАТО. Мы говорим, что заслуживаем членство в НАТО и сделаем все для того, чтобы это стало реальностью для Грузии", - заявил Г.Маргвелашвили.

Вместе с тем, грузинский президент отметил, что вступление Грузии в Североатлантический альянс замедляется, "по большей части, из-за замороженных конфликтов".

Как отмечают в администрации, на встрече с Г.Маргвелашвили американские сенаторы заявили, что Грузия является особым партнером США и НАТО в регионе.

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Новости мира, Георгий Маргвелашвили, Грузия, НАТО, США.
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