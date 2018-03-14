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Отравление Скрипаля: истек срок ультиматума Москве

Место отравления Скрипаля
07:43 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Истек срок ультиматума, который Лондон выдвинул России из-за отравления Скрипаля.

14 марта истек срок ультиматума, который выдвинула России премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в связи с отравлением нервно-паралитическим газом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщает Sky News.

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"Ответ со стороны России пока отсутствует, но ее посольство в Лондоне ранее заявляло, что не будет реагировать на ультиматум, пока не получит образцы химического вещества, которое могло использоваться для отравления Сергея Скрипаля и его дочери", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

Москве было предложено дать Лондону ответ до вечера вторника о причинах, по которым российское нервно-паралитическое средство боевого назначения могло оказаться на британской территории.

В среду утром, по словам Мэй, в Лондоне будут обсуждать российский ответ. Российская сторона тем временем заявила, что не принимает «ультиматум» Лондона и не будет сотрудничать до тех пор, пока британская сторона не предоставит результаты своего расследования.

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Новости мира, Великобритания, Гру, Отравление Скрипаля, РФ, Сергей Скрипаль, Тереза Мэй.
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