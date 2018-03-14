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"Примерное поведение": мужчина в Германии отнес в полицию 8 млн евро

8 млн евро
10:26 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Polizei Frankfurt

Новости мира: В Германии мужчина сдал в полицию найденные 8 млн евро, но те оказались фальшивыми.

Во Франкфурте-на-Майне 56-летний работник пекарни нашел в мусорном баке чемоданчик, заполненный купюрами в 500 евро.

Об этом сообщает издание In Franken.

Несмотря на то, что мужчина никогда даже не видел такой суммы денег он решил не присваивать их, а отнести в полицию.

Отмечается, что правоохранители очень удивились его визиту. В чемоданчике насчитали 8 миллионов евро, упакованные в пакеты по 50 тысяч евро.

Впрочем при более тщательном осмотре выяснилось, что деньги, хоть и качественная, но фальшивка, изготовленная для настольной игры или для нужд казино.

В полиции при этом отметили, что это не уменьшает заслуг честного гражданина, который "продемонстрировал примерное поведение".

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Новости мира, Германия, Находка, Полиция Германии, Полиция Франкфурт.
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