"Примерное поведение": мужчина в Германии отнес в полицию 8 млн евро

Во Франкфурте-на-Майне 56-летний работник пекарни нашел в мусорном баке чемоданчик, заполненный купюрами в 500 евро.

Об этом сообщает издание In Franken.

Несмотря на то, что мужчина никогда даже не видел такой суммы денег он решил не присваивать их, а отнести в полицию.

Отмечается, что правоохранители очень удивились его визиту. В чемоданчике насчитали 8 миллионов евро, упакованные в пакеты по 50 тысяч евро.

Впрочем при более тщательном осмотре выяснилось, что деньги, хоть и качественная, но фальшивка, изготовленная для настольной игры или для нужд казино.

В полиции при этом отметили, что это не уменьшает заслуг честного гражданина, который "продемонстрировал примерное поведение".