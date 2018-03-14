https://telegraf.com.ua/files/2018/03/2865870_artikel-detail-bild-952w_1qGcp2_Rcyzqx-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/3955886-primernoe-povedenie-muzhchina-v-germanii-otnes-v-politsiyu-8-mln-evro.html
"Примерное поведение": мужчина в Германии отнес в полицию 8 млн евро
10:26 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Polizei Frankfurt
Новости мира: В Германии мужчина сдал в полицию найденные 8 млн евро, но те оказались фальшивыми.
Во Франкфурте-на-Майне 56-летний работник пекарни нашел в мусорном баке чемоданчик, заполненный купюрами в 500 евро.
Об этом сообщает издание In Franken.
Несмотря на то, что мужчина никогда даже не видел такой суммы денег он решил не присваивать их, а отнести в полицию.
Отмечается, что правоохранители очень удивились его визиту. В чемоданчике насчитали 8 миллионов евро, упакованные в пакеты по 50 тысяч евро.
Впрочем при более тщательном осмотре выяснилось, что деньги, хоть и качественная, но фальшивка, изготовленная для настольной игры или для нужд казино.
В полиции при этом отметили, что это не уменьшает заслуг честного гражданина, который "продемонстрировал примерное поведение".
Telegraf.com.ua