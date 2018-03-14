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Филиппины отзывают ратификацию Римского статута

Здание Международного уголовного суда
11:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Филиппины решили выйти из Международного уголовного суда после начала дела в отношении президента Дутерте.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил об отзыве ратификации Римского статута, который предоставлял стране членство в Международном уголовном суде (МУС), после начала предварительного расследования в его отношении, передают в среду западные СМИ.

"Я объявляю и уведомляю о том, что Филиппины отзывают ратификацию Римского статута, и это решение в срочном порядке вступает в силу", - приводят издания выдержки из заявления Р.Дутерте.

По данным изданий, такой шаг связан с возможным началом предварительного расследования МУС в отношении Р.Дутерте из-за его политики в области борьбы с наркоторговлей.

В соответствии с положением Римского статута, любое государство-участник вправе выйти из МУС спустя год после письменного уведомления организации. Тем не менее, филиппинский президент отметил, что действие этой статьи не затрагивает Филиппины, которые прекращают членство в МУС незамедлительно.

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Все по теме:

Новости мира, Международный уголовный суд, МУС, Римский статут, Родриго Дутерте, Филиппины.
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