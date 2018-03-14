Число просьб об убежище в ЕС сократилось вдвое

Количество лиц, впервые подающих ходатайство о предоставлении убежища в странах ЕС, за 2017 год сократилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Deutsche Welle. Всего в ЕС в прошлом году было подано почти 650 тысяч просьб об убежище, в 2016-м таких заявок было более 1,2 миллиона, свидетельствуют данные Евростата.

Почти каждая третья заявка была подана в Германии (198 тысяч ходатайств), каждая пятая - в Италии (127 тысяч), каждая седьмая - во Франции (91 тысяч), а каждая двенадцатая - в Греции (57 тысяч). Доля ФРГ значительно сократилось, ведь в 2016 году на Германию приходилось шесть из десяти ходатайств об убежище. Менее чем две сотни заявок получили Словакия (150) и Эстония (180).