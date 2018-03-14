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Украинский день в Брюсселе пройдет 19 марта

Украинский день
13:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Ряд мероприятий, связанных с Украиной, состоится в столице Бельгии.

19 марта в Брюсселе пройдет ряд мероприятий, связанных с Украиной. Утро понедельника начнется со встречи группы Друзей Украины на уровне министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза с участием министра иностранных дел Павла Климкина. Далее украинский вопрос будет первым в повестке дня заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел. Министры обменяются мнениями по Украине, а высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини проинформирует их о своем визите в Украину, который состоялся 11-12 марта.

"Министры обсудят последнее развитие событий, связанных, в частности, процессом реформ в стране. Они также обсудят конфликт на востоке Украины и обратятся по поводу 4-й годовщины нелегальной аннексии Крыма Россией", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Также с участием П. Климкина в Европейском политическом центре в Брюсселе пройдет большая конференция "Строя безопасную и устойчивую Украину. Прогресс и вызовы". Кроме украинского министра, в мероприятии примут участие глава Комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Дэвид Макаллистер и бывший генеральный секретарь НАТО, глава фонда Rasmussen Global Андерс Фог Расмуссен. Вечером 19 марта в одном из кинотеатров Брюсселя состоится показ украинского художественного фильма "Киборги" об обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе.

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Новости мира, Бельгия, Брюссель, Евросоюз, Украина, Украинский день.
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