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В Германии задержали мужчину, который, вероятно, хотел напасть на Меркель

Ангела Меркель
18:04 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Германии правоохранители задержали неизвестного, когда из здания парламента выходила канцлер Ангела Меркель.

Немецкая полиция задержала неизвестного возле здания парламента, когда оттуда выходила канцлер Ангела Меркель.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Die Welt.

Инцидент произошел вскоре после того, как члены Бундестага поддержали кандидатуру Меркель на посту федерального канцлера Германии.

Полиция задержала мужчину, который что-то громко кричал на иностранном языке.

Правоохранители прижали мужчину к земле именно в тот момент, когда новоизбранный канцлер садилась в автомобиль, чтобы поехать к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Причины инцидента остаются неизвестны.

Напомним, в среду кандидатуру Меркель в Бундестаге поддержали 364 депутата, "против" проголосовали 315 парламентариев. Еще девять депутатов воздержались.

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Новости мира, Ангела Меркель, Германия, Парламент Германии, Франк Вальтер Штайнмайер.
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