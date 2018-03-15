Латвия проверит информацию о счетах дочерей Путина в своих банках

Латвийские службы безопасности намерены проверить заявления, прозвучавшие в публичном пространстве, о наличии тайных банковских счетов в Латвии дочерей президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает портал латвийского телерадиовещания.

"Будут проверены действия, совершавшиеся с деньгами на этих счетах. Цель проверки - выяснить происхождение средств, то, легальным ли путем они были получены. Последствия могут быть разными: одно дело, если банки сами, выполняя требования закона, сообщат о сомнительных сделках клиентов, и другое - если они вольно или невольно скроют эти данные. В таком случае латвийские службы могут запросить информационной поддержки в США, чтобы получить разъяснения, на каких фактах основывалось предложение Селесты Валландер", - пояснил глава латвийской Службы предотвращения легализации незаконно нажитых средств Виестур Бурканс.

Селеста Валландер - специальный помощник президента США Барака Обамы и старший директор по России/Евразии в Совете национальной безопасности США с 2013 по 2017 год. Накануне выборов 2016 года администрация Обамы, разрабатывая стратегию на случай попыток России вмешаться в ход голосования в Штатах и зная, как Путин стремится оградить свою семью от публичности, по совету Валландер решила предать гласности полученные разведкой сведения о счетах дочерей российского президента, скрытых в банках Латвии.

Такие данные есть в отрывках из книги "Русская рулетка: Внутренняя история войны Путина в Америке и выборов Дональда Трампа", написанной Майклом Исиковим, журналистом-расследователем Yahoo News, и Дэвидом Корном, главой Вашингтонского бюро издания Mother Jones. В этом фрагменте, опубликованном Mother Jones 9 марта, в целом описывается, как администрация бывшего президента США Барака Обамы реагировала на вмешательство России в президентские выборы в 2016 году в США.

На эту ситуацию отреагировали и другие латвийские ответственные лица. "В любом случае я надеюсь, что наша контрольная служба и регулятор отреагировали и проверяют эту информацию", - заявила министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола.

Глава МВД Рихард Козловскис также считает, что информация должна быть проверена, причем всеми контролирующими учреждениями.

Посольство РФ в Латвии на попытки связаться с ним не откликнулось.