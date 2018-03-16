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Трюдо осудил РФ за отравление Скрипаля

Джастин Трюдо
09:47 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что вероятная причастность РФ к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля является абсолютно неприемлемой.

Вероятная причастность России к отравлению в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля заслуживает сурового осуждения. Такое мнение высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Это нападение отвратительное. Неприемлемо, что против граждан Великобритании применяется химическое оружие. Вероятная причастность России является абсолютно неприемлемой и должна быть строжайшим образом осуждена", - сказал Трюдо.

Он добавил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. "Канада поддерживает в этом Объединенное королевство, своего друга и союзника", - подчеркнул глава правительства Канады.

Отравление Скрипаля: появились новые подробности

Трюдо также выразил соболезнования жертвам отравления. Как известно, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали двое людей. Впоследствии выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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Новости мира, Джастин Трюдо, Отравление, Премьер-министр Канады, Причастность РФ, Сергей Скрипаль, Экс-шпион.
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