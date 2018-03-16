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Работники штаб-квартиры ООН в Женеве проведут забастовку

Штаб-квартира ООН в Женеве
13:51 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сотрудники штаб-квартиры ООН в Женеве на собрании поддержали проведение забастовки в связи с сокращение заработных плат.

Сотрудники штаб-квартиры ООН в Женеве 16 марта объявили забастовку из-за сокращения заработных плат. Решение о забастовке было принято путем голосования на собрании сотрудников женевского офиса ООН.

"За проведение забастовки проголосовали 1040 сотрудников, или 89,4% принявших участие в голосовании в четверг вечером", - сообщили профсоюзные организации.

Пока точно неизвестно, сколько людей сегодня будет участвовать в забастовке.

Основная ее причина - протест против сокращения зарплат, которое идет с начала года. В женевском офисе работники сообщили, что пока к ним применили 3,5-процентное сокращение выплат с намерением увеличить его до 5% к июню текущего года.

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Сокращение касалось не только работников штаб-квартиры в Женеве. Известно, что работников офиса в Бангкоке ожидает 25-процентное сокращение выплат, в Токио - 10-процентное.

В профсоюзах также указали, что поддержка сотрудниками идеи забастовки демонстрирует значительную степень потери доверия к работодателю и напоминают, что в прошлом месяце в штаб-квартире ООН в Женеве уже объявляли двухчасовое прекращение работы.

Всего в женевском офисе ООН работает 9500 человек.

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Новости мира, Женева, Забастовка, Сокращение заработных плат, Сотрудники, Штаб-квартира ООН.
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