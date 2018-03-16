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Словения передала в Еврокомиссию свои претензии к Хорватии

Еврокомиссия
14:12 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Словения пожаловалась в ЕК на невыполнение Хорватией решение арбитража по границе.

Словения передала Еврокомиссии письмо, в котором изложила суть своих претензий к Хорватии из-за невыполнения ею решения арбитража относительно границы.

Об этом сообщает словенское агентство STA.

Письмо, которое стало первым шагом в плане Словении по иску к Хорватии в суде ЕС, было передан послом Словении в ЕС Янезом Ленарчичем председателю кабинета президента Еврокомиссии Кларе Мартинес Албероле. Представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе подтвердил получение письма и отметил, что ЕК изучает его в соответствии с процедурами.

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Конкретное содержание письма держится в секрете, однако известно, что оно содержит конкретные позиции, в которых, по мнению Словении, Хорватией было нарушено законодательство ЕС.

У Еврокомиссии теперь есть три месяца на то, чтобы ответить на письмо и решить, начинать ли процедуру в Суде ЕС относительно Хорватии. Если Еврокомиссия откажет, Словения сама подаст иск.

Напомним, согласно решению арбитражного суда, Словении отошли три четверти площади Пиранского залива, также она получила право свободного прохода до международных вод через хорватские территориальные воды в Адриатическом море. Этот коридор должен быть шириной около 2,5 морских миль (4,63 км). Европейская комиссия выразила поддержку арбитражной процедуре и призвала выполнить решение.

В Хорватии назвали решение суда заангажированным, отказавшись его выполнять.

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Новости мира, Граница Словении и Хорватии, Еврокомиссия, Европа, ЕК, Словения, Суд ЕС.
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