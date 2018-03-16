Кремль отреагировал на обвинение Лондона в адрес Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "непростительным нарушением дипломатических приличий" обвинения со стороны Британии в адрес Владимира Путина в его причастности к отравлению российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

"Мы уже на разных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории", - заявил Песков.

"Любая отсылка или упоминание нашего президента в связи с этим является ни чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических приличий", - добавил пресс-секретарь Путина.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.