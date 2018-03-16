Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман анонсирует космическую программу Украины Гройсман анонсирует космическую программу Украины
Новости: Климкин попросил силовиков больше внимания уделить Закарпатью Климкин попросил силовиков больше внимания уделить Закарпатью
Новости: Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
Новости: Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс Ученые назвали новую опасность путешествия на Марс
X

Кремль отреагировал на обвинение Лондона в адрес Путина

Кремль
15:33 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Кремль назвал "непростительным" обвинение Путина в отравлении экс-шпиона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "непростительным нарушением дипломатических приличий" обвинения со стороны Британии в адрес Владимира Путина в его причастности к отравлению российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

МИД Британии обвинил Путина в дачи приказа отравить Скрипаля
МИД Британии обвинил Путина в дачи приказа отравить СкрипаляЧитать полностью

"Мы уже на разных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории", - заявил Песков.

"Любая отсылка или упоминание нашего президента в связи с этим является ни чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических приличий", - добавил пресс-секретарь Путина.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Борис Джонсон, Дмитрий Песков, МИД Великобритании, Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Отравление Скрипаля: появились новые подробности Премьер Болгарии: Мир головокружительно движется к конфликту Австрия поддержит вступление Болгарии в Шенген

Последние новости

В Украине снизилась заболеваемость туберкулезом В Киеве возле недостроя нашли тело девушки-подростка Организаторы выборов в Крыму попадут в санкционный список МИД Украины
Сегодня читают
01 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
02 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
03 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
04 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
05 Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Новости сегодня
15:56 Беременная Джамала получила престижную премию
15:52 Авария на горнолыжном курорте в Грузии: среди пострадавших есть украинцы
15:51 Оригинальные прически, которые сделают из вас очаровательных красоток (Фото)
15:47 Киевляне в понедельник могут получить выходной день
15:46 Владимир Кличко: Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: В СБ ООН выразили поддержку целостности Украины Совбез ООН высказался за украинский Крым
Новости: Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Добавить комментарий
0