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В Швеции обсудили формат встречи Трампа и Ким Чен Ына

Ким Чен Ын и Дональд Трамп
17:05 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Стокгольме обсудили подготовку встречи Трампа с Ким Чен Ыном.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ен Хо провел неанонсированные переговоры со шведскими чиновниками в Стокгольме.

Об этом сообщает AFP.

"Ри Ен Хо провел переговоры в Стокгольме с премьер-министром Швеции Стефаном Льовеном и министром иностранных дел Маргот Вальстрем через неделю после того, как президент США согласился на исторический саммит с северокорейским лидером", - говорится в сообщении.

СМИ предполагают, что Швеция может сыграть роль посредника между США и КНДР в корейском кризисе. Однако МИД скандинавской страны отказывается комментировать тему переговоров.

Министр Вальстрем отметила необходимость диалога перед встречей с Ри. "Но мы не наивны и не считаем, что можем решить мировые проблемы. Сторонам нужно решить, как двигаться вперед. Если мы сможем максимально использовать наши контакты, мы будем это делать", - сказала она, добавив, что ситуация на Корейском полуострове "представляет интерес для нас всех" с точки зрения безопасности.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, Ри Ен Хо, Северная Корея, Стокгольм, США.
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